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الرافدين يصدر بيانا توضيحيا بشأن منح السلف للموظفين والمتقاعدين


الرافدين يصدر بيانا توضيحيا بشأن منح السلف للموظفين والمتقاعدين
2019/11/13 | 08:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصدر مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، بيانا توضيحيا بشأن منح السلف للموظفين والمتقاعدين.

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