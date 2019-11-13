اصابة ثلاثة طلاب جامعيين بانفجار عبوة ناسفة على باص يقلهم في ديالى

2019/11/13 | 08:51

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، بان ثلاثة طلاب جامعيين اصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة على باص يقلهم شمال شرق المحافظة.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم )، ان "ثلاثة طلاب جامعيين اصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت الباص يقلهم على طريق حوض الوقف قرب قرية جلبي(٢٧كم شمال شرق بعقوبة )".

واضاف المصدر، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقاً في الحادث".

يُشار إلى أن محافظة ديالى تشهد بين فترة وأخرى هجمات لعناصر تنظيم داعش تستهدف المواطنين والمزارعين والمدنين بالمحافظة.

بغداد اليوم-كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019) مقتل اثنين من قيادات تنظيم داعش بعملية أمنية في كركوك.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردها مكتبها الإعلامي، أنه "بعد جهود استخبارية متميزة ومتابعة مستمرة، قوة مشتركة من قسم

بغداد اليوم- بغداد

اعلن اللواء الركن محمد القريشي (أبو الوليد)، الثلاثاء، تسلمه مهام قيادة شرطة محافظة ذي قار.

ونقلت قناة العراقية "شبه الرسمية" في خبر عاجل، عن القريشي قوله ان الأخير يعلن تسلمه مهام قيادة شرطة ذي قار.

يذكر ان اللج

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الثلاثاء 12/11/2019، بياناً توضيحياً بخصوص صور لضباط ومنتسبين تابعين متواجديدن اثناء التظاهرات لتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي صورهم تحت عنوان (من كربلاء بدأ الإضراب العسكري).

وقالت الشرطة

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