جدعون ليفي - فقط اليهودي يمكنه أن يكون اسرائيليا

2019/11/13 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي *الشر والعنصرية صعدا درجة اخرى.وهما يقفان عاريين ومجردين بدون مبررات أمام الاطفال الاسرائيليين.والطالب الذي تم اختطافه من باب المدرسة وتم طرده من الدولة، هو تجربة حزينة لا يمكن نسيانها وهي ستنقش في عقولهم أنه فقط اليهودي هو الذي يمكنه أن يكون إسرائيليا* لا يوجد شيء يسمى اسرائيليون غير يهود؛ اسرائيل ستفعل كل ما في استطاعتها من اجل أن لا يكون شيء كهذا ذات يوم.هناك امريكيون غير افنغلست......

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