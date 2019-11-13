جلبير الأشقر - «الممانعة» والطغيان الأجنبي

2019/11/13 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر ما دامت طهران قلب «الممانعة» النابض وركنٌ أساسي في مواجهة الولايات المتحدة وربيبتها الصهيونية، فلا يمكن أن تقوم انتفاضة جماهيرية ضد الطغيان الإيراني أو ضد نظام تسوده قوى مرتهنة بذاك الطغيان، أو ضد الأمرين معاً، سوى بنتيجة «مؤامرة» تحوكها واشنطن وإسرائيل ومن لفّ لفّهما.هذا ما يذهب إليه النظام الإيراني وأنصاره والمرتهنون به في منطقتنا العربية، وهو ادّعاء يتغافل عن جملة حقائق.الحقيقة الأولى هي أ......

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