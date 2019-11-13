حصيلة الانفجار الذي استهدف باصا للطلبة في ديالى

2019/11/13 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل وحصيلة جديدة لانفجار عبوة ناسفة على باص لنقل طلبة جامعيين شمال شرقي المحافظة....

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