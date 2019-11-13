بارزاني يصل بغداد

2019/11/13 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر مطلع، الاربعاء، بأن رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني وصل الى العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد في زيارة غير معلن عنها مسبقا".

واضاف المصدر ان "البارزاني سيلتقي بعدد من المسؤولين في بغداد لبحث الاوضاع التي يمر بها البلاد وخاصة السياسية".

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