رئيس اقليم كوردستان يصل الى العاصمة بغداد

2019/11/13 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ونائباه صباح اليوم الاربعاء الى العاصمة بغداد.

ومن المقرر ان يلتقي بارزاني خلال زيارته الى بغداد الرئاسات الثلاث وهم كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وسيناقش بارزاني مع الرئاسات الاوضاع التي تشهدها العراق اضافة الى بحث الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يجريها نيجيرفان بارزاني الى بغداد منذ توليه منصب رئاسة اقليم كوردستان.

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