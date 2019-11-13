عاش 20 عاما بانسداد في الأنف.. والسبب اغرب من الخيال!

2019/11/13 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} شعر رجل صيني بانسداد شديد في الأنف، سبّب له متاعب شديدة، فتوجه إلى المستشفى، ليكتشف أن السبب أغرب من الخيال.

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