بارزاني يصل الى بغداد ويلتقي الرئاسات الثلاث

2019/11/13 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يصل الى العاصمة بغداد صباح اليوم الأربعاء.

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