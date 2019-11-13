صفارات الانذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة

2019/11/13 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام الكيان الصهيوني ، اليوم الاربعاء، ان صفارات الانذار دوت في مستوطنات غلاف غزة نتيجة اطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

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