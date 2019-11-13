صـدور أمر استقدام بحـق رئيـس الهيأة الإداريـة لنادي القوة الجوية الرياضي

2019/11/13 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الهيأة يوم الاربعاء عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الهيأة الإدارية لنادي القوة الجويَّة الرياضي؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بغداد أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، موضحة أن المتهم ارتكب مخالفات في العقد المبرم بين الهيأة الإدارية للنادي وشركتي تعهدات وتجارة عامة واستشارات عقارية وصناعية لاستثمار الأرض المخصصة للنادي.

وأضافت الدائرة إن مساحة الأرض المُخصَّصة للاستثمار تبلغ قرابة (50) دونماً، خُصِّصَت لإنشاء مباني رياضية وتجارية.

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