صفارات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة

2019/11/13 | 09:22

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بغداد اليوم-متابعة

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات "غلاف ...





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