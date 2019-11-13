2019/11/13 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، إن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى 3 أيام الأسبوع المقبل في إطار تحقيقها بشأن مساءلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث جلسات علنية بالكونغرس لمساءلة ترامب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاث جلسات علنية بالكونغرس لمساءلة ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).