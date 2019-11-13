الحزب الشيوعي اللبناني - لتصعيد المواجهة انتصاراً للانتفاضة وإدانة للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية

2019/11/13 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اللبناني مضى شهر بكامله والشعب اللبناني ينتفض في الشوارع والساحات ليل نهار على امتداد مساحة الوطن، والسلطة السياسية لم تستجب لمطالب الانتفاضة الشعبية، فعمدت الى المماطلة والتسويف، وما زاد الطين بلّة هو موقف رئيس الجمهورية الذي لم يقدّم جديدا في مقابلته التلفزيونية، التي لم تقم وزنا للشعب اللبناني المنتفض وكان ينتظر منه قراراً وإجراءات عملية تلبي مطالبه، وهو ما يفسح المجال واسعا امام الضغوط والتدخلات ال......

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