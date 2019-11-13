فلاح أمين الرهيمي - الدستور وعلاقته باختلاف الفكر مع الواقع

2019/11/13 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن تفسير التاريخ يأتي من خلال النظام الاقتصادي السائد في المجتمع الذي ينبثق عنه التنظيم الاجتماعي الذي ينشأ ويفرز الطبيعة السياسية والفكرية للمجتمع وعلى ضوء طبيعة النظام الاقتصادي تنشأ وتتكون حياة المجتمع الروحية والأيديولوجية وآراء الناس وتصوراتهم السياسية والحقوقية والأخلاقية وتصبح حياة الناس المادية والمعيشية في ذلك المجتمع واقعاً موضوعياً مستقلاً وبعيداً عن إرادة أكثرية الناس ورغباتهم أما حيات......

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