فلاح أمين الرهيمي - إلى لجنة تعديل الدستور العراقي المحترمين

2019/11/13 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي أنا مواطن عراقي لا أملك في هذه الدنيا سوا الاسم الأول والأخير ...إنسان ...إنسان ...إنسان ...أهلي وعشيرتي هذه الأرض ...مسقط رأسي مدينة الأحزان ...وطني الضائع في وادي النسيان ....لدي عدة اقتراحات حول فقرات الدستور وكما يلي : 1) إلغاء أية فقرة تتعلق بالطائفية المقيتة التي أفرزت لنا الفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية.2) إلغاء أية فقرة تتعلق بـ (اقتصاد السوق) واستبدالها بالاقتصاد الذي......

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