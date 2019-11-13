2019/11/13 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة حاملي بطاقات كي كارد وماستر كارد الذين لم تصلهم رسائل لشمولهم بالسلف بتحديث ارقام هواتفهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 09:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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