مسؤول امريكي يردُّ على تهديد الصدر

2019/11/13 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رد مسؤول أميركي على تصريحات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي كان قد هاجم واشنطن على خلفية بيان للبيت الأبيض أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء الاعتداءات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين ووسائل الإعلام وحظر الإنترنت في العراق.

وفي تعليق لقناة "الحرة" على بيان الصدر، الذي نشره على حسابه في "تويتر" أول أمس الاثنين وهدد فيه الولايات المتحدة، قال مسؤول في الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة، وعلى عكس إيران، ملتزمة بعراق مزدهر وسيد وقوي".

وكان الصدر هاجم الإدارة الأميركية وتوعد بإنهاء وجودها "إذا لم تكف يدها عن العراق"، معتبرا أنها تتدخل في شؤون بلاده دون الإشارة إلى إيران، الأمر الذي اعتبره مراقبون تغاضيا من زعيم التيار الصدري عن سيطرة طهران على البلاد.

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