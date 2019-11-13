الحكيم يستنكر مسلسل اغتيال قادة الفصائل الفلسطينية

2019/11/13 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استنكر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، مسلسل اغتيال قادة الفصائل الفلسطينية.

وقال الحكيم في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "بأشد عبارات الشجب و الادانة نستنكر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واستمرار مسلسل اغتيال قادة الفصائل الفلسطينية".

وطالب الحكيم الامم المتحدة ومجلس الامن باتخاذ موقف حازم ازاء ما يحصل من قصف وحصار وتعسف ممنهج ضد الشعب الفلسطيني الصابر.

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