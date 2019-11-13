2019/11/13 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنّ من المبالغة تحميل حكومة بعمر عَشَرة أشهر مسؤولية الفساد المتراكم....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: حكومة عمرها 10 اشهر لاتتحمل مسؤولية الفساد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: حكومة عمرها 10 اشهر لاتتحمل مسؤولية الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).