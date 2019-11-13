النزاهة: صـدور أمر استقدام بحـق رئيـس الهيئة الإداريـة لنادي القوة الجوية الرياضي

2019/11/13 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة،اليوم الاربعاء، صدور أمر استقدام بحق رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

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