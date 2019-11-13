النزاهة: صدور أمر استقدام بحق رئيس الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي

2019/11/13 | 09:52

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2013)، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الهيأة الإدارية لنادي القوة الجويَّة الرياضي، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بغداد أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي".

وأضافت أن "المتهم ارتكب مخالفات في العقد المبرم بين الهيأة الإدارية للنادي وشركتي تعهدات وتجارة عامة واستشارات عقارية وصناعية لاستثمار الأرض المخصصة للنادي".

وأشار بيان الهيأة إلى أن "مساحة الأرض المُخصَّصة للاستثمار تبلغ قرابة (50) دونماً، خُصِّصَت لإنشاء مباني رياضية وتجارية".

بغداد اليوم - بغداد

أكدت نقابة المعلمين العراقيين، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، أنه لا توجد دعوة للاضراب العام عن الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء.

وقالت النقابة في بيان، إنها "تود التنويه بعدم وجود دعوة للاضراب ليوم غد"، مبينا

بغداد اليوم - ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، عن تفاصيل عملية "الضربات المتلاحقة" في تلال حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ (بغداد الي

بغداد اليوم- بغداد

يعم الهدوء ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ، مع حدوث مناوشات متقطعة بين قوات فض الشغب وبعض المتظاهرين امام الحاجز الموضوع مع ساحة الخلاني التي شهدت صدامات خلال الأيام الماضية .

مراسل بغداد اليوم المتواجد في ساح

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