النزاهة تعلن صدر امر استقدام لرئيس نادي الجوية

2019/11/13 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء 13 تشرين الثاني 2019، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الهيأة الإدارية لنادي القوة الجويَّة الرياضي، استناداً إلى أحكام

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