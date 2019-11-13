2019/11/13 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار سيارة وسط كابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار سيارة وسط كابل) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار سيارة وسط كابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).