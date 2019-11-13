عبدالمهدي يستقبل رئيس اقليم كردستان

2019/11/13 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش أستقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني.

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