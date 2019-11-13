صدور أمر استقدام بحق رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية

2019/11/13 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برسأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقي.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بغداد أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي”، موضحة أن “المتهم ارتكب مخالفات في العقد المبرم بين الهيأة الإدارية للنادي وشركتي تعهدات وتجارة عامة واستشارات عقارية وصناعية لاستثمار الأرض المخصصة للنادي”.

وأضافت الدائرة أن “مساحة الأرض المُخصَّصة للاستثمار تبلغ قرابة (50) دونماً، خُصِّصَت لإنشاء مباني رياضية وتجارية”.

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