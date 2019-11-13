ابرز القرارت المتخذة في جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس

2019/11/13 | 10:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وافق مجلس الوزراء، على الربط الكهربائي بين العراق والأردن فيما أصدر مجموعة من القرارات خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم أمس الثلاثاء، برئاسة عادل عبدالمهدي.

وقال مكتب عبد المهدي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، مشيرا الى أنه "تم خلال الجلسة مناقشة عدد من مشاريع القوانين المهمة ، حيث أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن المعينين بعقد من شرط الإعلان للتعيين على الدرجات الشاغرة على ان يلتزم بشرط الاختصاص وفقا للاسبقية في التعاقد مع توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي في شركات التمويل الذاتي الرابحة والتابعة لوزارة الاتصالات".

ووافق مجلس الوزراء على "قيام وزارة الكهرباء بإقتراض مبلغ مقداره (11913218) فقط احد عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر الفا ومائتان وثمانية عشر دولارا بغرض تجهيز المواد المعارة لمشروعي محطتي كهرباء السماوة وذي قار –الدورة المركبة من قرض المصرف العراقي للتجارة البالغ (300000000) دولار فقط ثلاثمائة مليون دولار من اجل ضمان المضي بالمشروعين في المواعيد المحددة من شركة (GE)".

ووافق كذلك على "اصدار تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59)، لسنة 2017 ومشروع قانون تعديل الامر رقم (15) لسنة 2004 بشأن ( تمليك قطع أراضٍ سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة ( شركة عامة ) واحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته الى مجلس النواب".

وقرر مجلس الوزراء "تخويل وزير المالية صلاحية عدم صرف بعض المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المذكور في الفقرة، فضلا عن (2) تخصيص مبلغ مقداره (12000000000) دينار، فقط اثنا عشر مليار دينار الى جهاز الأمن الوطني".

كما اقر مجلس الوزراء "الموافقة على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي – الاردني قدر تعلق الامر بالصلاحيات المالية".

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