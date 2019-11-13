كودلو: لا تعديلات في الرسوم الجمركية إلى أن يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين

2019/11/13 | 10:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (سي ان بي سي)، قال كودلو إن الولايات المتحدة والصين حققتا تقدما فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية والخدمات المالية واستقرار العملة والسلع الأولية والزراعة.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال إتمام اتفاق تجاري مبدئي مع الصين "قريبا" لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن المفاوضات.

وقال كودلو أيضا إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تحتاج أسعار فائدة سلبية، مناقضا بذلك تعليقات ترامب التي أشار فيها إلى أنه يؤيد أسعار فائدة سلبية.

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