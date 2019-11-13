بالصور.. حلي نسوية بأيقونة تظاهرات التحرير

2019/11/13 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ابتكرت الايدي العراقية، حلي نسوية بايقونة تظاهرات التحرير في بغداد.

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