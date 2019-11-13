2019/11/13 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يستقبل رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يستقبل رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).