2019/11/13 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهود عيان: فرق الاطفاء تحاول السيطرة على حريق بمطعم قرب ساحة التظاهرات في الحبوبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 10:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهود عيان: فرق الاطفاء تحاول السيطرة على حريق بمطعم قرب ساحة التظاهرات في الحبوبي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهود عيان: فرق الاطفاء تحاول السيطرة على حريق بمطعم قرب ساحة التظاهرات في الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).