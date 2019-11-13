طلاب ونقابات واتحادت.. النجف تشهد تظاهرات حاشدة: شاهد الصور

2019/11/13 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق تظاهر الالاف من اهالي محافظة النجف ،اليوم الاربعاء، تضامناً مع باقي المحافظات التي تشهد احتجاجات واسعة.وشارك بالتظاهرات اعداد كبيرة من طلبة الجامعات وطلبة المدارس والنقابات والاتحادات المهنية .

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