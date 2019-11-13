نائبة تكشف عن محاولات بعض الكتل لتعديل قانون انتخابات المحافظات رغم مطالب المتظاهرين بإلغائها

2019/11/13 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشفت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية ليلى الحبوبي، عن سعي بعض الكتل السياسية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رغم مطالب المتظاهرين التي

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