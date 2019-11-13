الحشد يعلن عن انطلاق عمليات امنية شرق صلاح الدين

2019/11/13 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

اعلن قوات الحشد الشعبي،اليوم الأربعاء، عن انطلاق عمليات بحث وتفتيش عن خلايا داعش في حقول علاس شرق صلاح الدين واشترك في هذه

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