بارزاني في بغداد.. دعمٌ لعبدالمهدي ومنعٌ لتعديلاتٍ دستورية ضارة بكردستان

2019/11/13 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق استقبل رئيس مجلس الوزراء #عادل_عبد_المهدي، اليوم الأربعاء، رئيس إقليم #كردستان نيجيرفان بارزاني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن «عبد المهدي استقبل رئيس إقليم كردستان […]

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