محمد الحنفي - القابضون على الجمر... يحضرون ذكرى الشهيد المهدي...

2019/11/13 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي في الاحتفال...بذكرى الشهيد المهدي...حضرت...كل القطاعات...حضر العمال الأجراء...حضر باقي الكادحين...من كل المستويات...°°°°°°والقابضون...على الجمر...ممن رافقوا...الشهيد المهدي...في القبض على الجمر...حضروا الاحتفال...كانوا...ولا زالوا...يقبضون على الجمر...يسألون الحاضرين...عن معاناتهم...عن كل أشكال الفساد...في المجتمع...

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