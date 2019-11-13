الحديثي لواع: قريباً إقرار قانون من أين لك هذا؟

2019/11/13 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي اليوم الاربعاء، ان مجلس الوزراء يسعى لاقرار مشروع قانون "من اين لك هذا؟"، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة خلال المدة السابقة، ومتابعة اصولها، وكيف حصلوا عليها.

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