عبد الغني سلامه - اعتذار عائض القرني

2019/11/13 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه السعودية بين عهدينأقرت السعودية تغيرات في قوانين الأحوال المدنية المتعلقة بالمرأة، مثل حقها في استصدار جواز سفر، والسفر بمفردها، وإلغاء نظام ولاية الذكر..وكانت قد سمحت لها في وقت سابق بسياقة السيارة..وترافقت هذه القرارات مع فتاوى دينية تجيزها..فهل هي استفاقة على حقوق المرأة كمواطنة وإنسانة؟ أم هو تساوق المؤسسة الدينية مع التوجهات الملكية الجديدة؟ هل اكتشف المشايخ حديثا أن السيدة عائشة س......

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