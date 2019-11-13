موازنة 2020: العراق سيلجأ للاقتراض الخارجي

2019/11/13 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ضاعفت موازنة #العراق للعام الحالي استنزاف الموارد المالية للدولة، ليصل العجز فيها إلى 23 مليار دولار، خاصة مع وجود الكثير من مكامن الهدر والفساد.فيما انقسمت […]

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