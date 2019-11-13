حصري: كوردستان 24 في قاعدة عسكرية امريكية بشمال شرق سوريا

2019/11/13 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت القوات الامريكية مؤخرا وتمركزت في قواعد عسكرية في شمال شرق سوريا

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