مركز طبي يكتشف خطورة تناول دواء ومكمل غذائي على صحة الانسان

2019/11/13 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف مركز أينشتاين الطبي في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية خطورة مميتة للمكمل الغذائي والدواء”كراتوم” kratom، الواسع الانتشار في الغرب، الذي له تأثيرات سلبية على الكبد.

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