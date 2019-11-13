2019/11/13 | 11:32

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العهد نيوز - نينوى

أعلن أمر لواء 30 الحشد الشعبي، وعد محمود القدو عن مباشرة تشكيلات هيئة الحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات نينوى باستقبال معاملات المنتسبين

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