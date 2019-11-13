2019/11/13 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب المستقل باسم خشان، الأربعاء، إحالة محافظ المثنى الأسبق، إبراهيم الميالي إلى القضاء.

وقال خشان في صفحته على فيسبوك، انه “تم إحالة محافظ المثنى الاسبق ابراهيم الميالي الى محكمة جنح المثنى نتيجة لأحد إخباراتي الكثيرة حول تجاوزاته على الاموال العامة”.

وأضاف، أن “الميالي متورط بجرائم مالية عديدة منها قضية السيارات والضيافة وجباية اموال من الفقراء وصرفها على علاج اعضاء في مجلس المحافظة ومساعدات لفواتح (مجالس عزاء) الأغنياء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحالة محافظ المثنى الأسبق الى القضاء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحالة محافظ المثنى الأسبق الى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).