ماذا وراء عودة الإحتلال الى سياسة الإغتيالات؟

2019/11/13 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود القيعي

ما بين اغتيال الشيخ أحمد ياسين (مؤسس حماس) في مارس 2004، وحتى اغتيال بهاء أبو العطا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في نوفمبر 2019

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