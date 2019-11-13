“بالفديو”.. رصاص حي وضرب بالهراوات لتفريق تظاهرة نظمها “طلاب متوسطة” في ذي قار!

2019/11/13 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الاربعاء، مقطع فديو يظهر قوة امنية يعتقد انها تابعة لقوات مكافحة الشغب وهي تعتدي بالضرب على طلاب في محافظة ذي قار.وبحسب الفديو فأن رصاص حي وضرب بالهراوات استخدم لتفريق طلاب متوسطة لم تتجاوز اعمارهم 15 سنة قرب مديرية تربية ذي قار.

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