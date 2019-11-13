رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية يرفض تعديل قانون التقاعد ويصفه بـ(المؤامرة)

2019/11/13 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رفض رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، عبد الاله النائلي، اليوم الأربعاء، تعديل قانون التقاعد الموحد، معللاً ذلك بأنه يمس بشريحة الشهداء السياسيين.

وقال النائلي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "بعض الكاذبين والمخادعين يتربصون ويعملون بالليل والنهار سرا وعلانية على الإضرار بشرائح الشهداء والسجناء والمضحين، وقانون التقاعد الذي سيطرح اليوم سيضر بهذه العوائل المجاهدة".

وأضاف "سأعترض وبقوة ومعي الشرفاء على هذا المساس بحقوق الشهداء والمضحين، واذا تم تمرير هذه المؤامرة اليوم سيكون لنا موقفا واحداً نتقرب فيه الى الله ونعتذر فيه لدماء شهدائنا الابرار والمجاهدين".

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