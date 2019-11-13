هونغ كونغ تعطل المدارس يوم غد لاسباب تتعلق بالسلامة

2019/11/13 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد مكتب التعليم في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة غدا الخميس، لأسباب تتعلق بالمواصلات والسلامة.

أعلن المكتب ذلك في بيان، وحث المحتجين على وقف جميع أعمال العنف، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

واستعدت هونغ كونغ لمزيد من الاشتباكات، اليوم الأربعاء، بينما أصابت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أجزاء من المدينة بالشلل لليوم الثالث.

وأغلقت بعض وسائل المواصلات والمدارس وكثير من الشركات بعد تصاعد العنف.

واستخدمت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين قرب جامعة الصين، أمس الثلاثاء.

وتجتاح هونغ كونغ منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين.

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