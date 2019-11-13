2019/11/13 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع في محافظة النجف، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بتوزيع قطع الأراضي السكنية على الشرائح المستحقة من أهالي المحافظة مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "الحكومة المحلية في النجف ستباشر في يوم 17 من الشهر الجاري بتوزيع قطع الاراضي السكنية على المستحقين من شبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة في اربع مناطق من المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: النجف تباشر بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها مطلع الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: النجف تباشر بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها مطلع الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).