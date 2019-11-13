2019/11/13 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلاع حريق في مطعم ’’الهدايا’’ بالقرب من متظاهري ساحة الحبوبي وسط الناصرية

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اندلاع حريق في مطعم ’’الهدايا’’ بالقرب من متظاهري ساحة الحبوبي وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اندلاع حريق في مطعم ’’الهدايا’’ بالقرب من متظاهري ساحة الحبوبي وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).