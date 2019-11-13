العمل تسترد 150 مليون دينار من المتجاوزين على اعانات شبكة الحماية

2019/11/13 | 11:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استردادها نحو 150 مليون دينار استقطعتها من المتجاوزين على اعانات شبكة الحماية، فيما أعفت 185 اسرة من ذوي الشهداء من هذه الاستقطاعات المالية نتيجة التجاوز.





وقال وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمبة واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة "استردت نحو 150 مليون دينار استقطعتها من المتجاوزين على اعانات شبكة الحماية الاجتماعية خلال الشهر الماضي بالاعتماد على قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977".

واكد أن "المبالغ المستردة سُددت نقدا أو على شكل أقساط من المتجاوزين وهم موظفون ومتقاعدون وفئات أخرى"، كاشفا عن ان الامانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد مددت مدة تقسيط استرداد الاموال إلى عشرة اعوام بعد أن كانت مدة التسديد لا تتجاوز خمسة اعوام.





ولفت عبد الزمان الى "اعفاء 185 أسرة من ذوي الشهداء من الاستقطاعات المالية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2019"، منوها بأن وزارته تتبع التعليمات القانونية لشمول فئات أخرى من المتجاوزين بالاعفاء من الاستقطاعات المالية من ذوي شهداء العمليات الإرهابية.

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